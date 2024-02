Die aktuelle Rolle tut der FDP selbst nicht gut. In aktuellen Umfragen steht sie unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde. Vielleicht liegt das daran, dass die Partei nur noch als Spielverderber wahrgenommen wird. Sie steht gegen jede Steuer- oder Abgabenerhöhung – mögen die finanziellen Nöte noch so groß, Ausgaben noch so notwendig und die Steuerungswirkung noch so sinnvoll sein. Und die Liberalen sorgen dafür, dass auf deutschen Autobahnen weiter ungehindert gerast und CO2 in die Luft geblasen werden kann. Und wofür stehen die Gelben noch? Außerhalb der Regierung könnten sich die Liberalen inhaltlich neu aufstellen.