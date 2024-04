An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf die Genese des Klimaschutzgesetzes zu werfen. Erst 2021 beschloss das Bundesverfassungsgericht, dass das damals geltende Klimaschutzgesetz verfassungswidrig war.

Die Begründung: Die Umwelt, die wir nachfolgenden Generationen überlassen, sei aufgrund der Klimaschäden immer weniger lebenswert. Außerdem, so das Gericht, würden wir den nachfolgenden Generationen immer höhere CO2-Einsparvorgaben überlassen. Soll heißen: Alles was jetzt nicht an CO2 eingespart wird, erhöht die Einsparungslast für kommende Generationen.