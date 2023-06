Lauterbach berät am Donnerstag in Berlin mit seinen Kolleginnen und Kollegen der Länder über die Reform. Über den Sommer strebt der Minister konkretere Vorschläge für ein Gesetz an. Nach bisherigen Plänen sollen Kliniken künftig in drei verschiedene Versorgungslevel aufgeteilt werden: von der wohnortnahen Grundversorgung geht es über eine Schwerpunktversorgung bis hin zu Maximalversorgern wie Universitätskliniken.



Um die Krankenhäuser von wirtschaftlichem Druck zu lösen, soll dabei das Vergütungssystem mit Pauschalen für Behandlungsfälle geändert werden. Die Neuerungen sollen bereits ab dem Jahreswechsel greifen.