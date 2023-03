In Sachsen seien dadurch bis zu zehn Standorte gefährdet. Den vorliegenden Gesetzentwurf nannte Kretschmer "eine große Enttäuschung" und nicht zu heilen: "Das kann auf keinen Fall so beschlossen werden." Es sei absurd, dass bei der Krankenhausreform "par ordre du mufti" (per Anordnung von oben) alles über einen Kamm geschoren werden solle und den vorhandenen, funktionierenden Strukturen die Existenzberechtigung entzogen werde. In Sachsen sei die Krankenhauslandschaft bereits in den 1990er Jahren konsolidiert und das Kliniksystem tragfähig und finanziell vernünftig aufgestellt worden.