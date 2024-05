Lauterbach räumte ein: "Woran das liegt, verstehen wir noch nicht genau." Mögliche Nachholeffekte durch die Corona-Pandemie erklärten das Plus in dieser Größenordnung nicht. Der SPD-Politiker vermutet einen "Sandwich-Effekt": Zu den sehr alten, pflegebedürftigen Menschen kämen nun die ersten "Babyboomer" dazu, die auch Pflege benötigten. Es gebe also erstmals zwei Generationen, die gleichzeitig auf Pflegeleistungen angewiesen seien: Die Mitte der 1950er- bis in die 1960er-Jahre hinein geborenen Babyboomer und deren Eltern.