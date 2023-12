2021 lebten in Deutschland knapp fünf Millionen pflegebedürftige Menschen. Für sie gibt es aktuell etwa 11.750 vollstationäre Alten- und Pflegeheime mit 922.000 Plätzen. Hunderttausende haben Anspruch auf sogenannte Hilfe zur Pflege. Die Sozialleistung wird gewährt, wenn Pflegebedürftige ihren Eigenanteil an Pflegeleistungen nicht selbst aufbringen können. Ende 2022 erhielten deutschlandweit knapp 300.000 Menschen Hilfe zur Pflege, 82 Prozent davon in Pflegeheimen.

In Ostdeutschland mit Berlin waren es insgesamt 58.870 Personen, davon 77 Prozent stationär. In Mitteldeutschland war die Lage unterschiedlich: In Sachsen gab es insgesamt 13.830 Fälle von Hilfe zur Pflege, davon 82,5 Prozent in Heimen. In Sachsen-Anhalt (insgesamt 6.935 Hilfen zur Pflege) und Thüringen (2023: 9.070) dagegen entfielen gut 91 Prozent auf stationäre Pflege.



Was viele nicht wissen: Pflegegeld gibt es auch für die Pflege zu Hause. Damit können Sie zum Beispiel ambulante Pflegedienste bezahlen oder eine Angehörige oder Nachbarin bezahlen, die die Pflege übernimmt. Das gilt auch für Kurzzeitpflege oder teilstationäre Tages- oder Nachtpflege in einem Heim. Dabei gilt ein Schonvermögen von 10.000 Euro.