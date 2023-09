Ukraine-News Bericht: Ukraine will reparaturbedürftige Leopard-Panzer nicht haben

13:22 Uhr | Lettland schließt einen seiner beiden Grenzübergänge zu Belarus

Lettland schließt einen seiner beiden Grenzübergänge nach Belarus. Die Regierung in Riga habe dies beschlossen, um eine illegale Einwanderung aus dem Nachbarland zu verhindern, berichten die lettischen Nachrichtensender Leta und LSM. Lettland grenzt wie Litauen und Polen an Belarus. Die beiden baltischen Staaten und Polen gehören sowohl der EU als auch der Nato an und haben sich wiederholt besorgt darüber geäußert, dass sich russische Wagner-Söldner in Belarus aufhalten.

13:15 Uhr | Putin reist im Oktober zu Gespräch mit Xi nach China

Russlands Präsident Wladimir Putin reist nach russischen Angaben im Oktober zu Beratungen mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping nach Peking. Man freue sich auf die bilateralen Gespräche, sagt der Sekretär des nationalen Sicherheitsrats, Nikolai Patruschew, in Moskau. In Peking werde Putin an einem Forum zu Chinas Initiative zur Neuen Seidenstraße teilnehmen, fügt Patruschew hinzu.

China baut derzeit entlang der Seidenstraße eine neue Route, die zahlreiche Länder erreichen soll, darunter auch die Staaten Osteuropas. Zudem sucht Russland im Zuge des Ukraine-Krieges verstärkt den Schulterschluss mit China.

13:10 Uhr | Austin verspricht "baldige" Ankunft von Abrams-Panzern in der Ukraine