In dem Papier, das den Namen "In Verantwortung und Solidarität für unsere Partei" trägt, sprechen sich die Abgeordneten geschlossen dafür aus, in der Partei zu bleiben. Darunter sind auch die Bundestagsabgeordneten Sören Pellmann, André Hahn und Caren Lay sowie die Landtagsabgeordneten Juliane Nagel und Susanne Schaper und die Europaabgeordnete Cornelia Ernst. Der Pressesprecher der Linken in Sachsen, Tilman Loos erklärte auf Nachfrage von MDR AKTUELL, der Brief werde jetzt an alle Parteimitglieder in Sachsen verschickt.



Co-Landesvorsitzende Susanne Schaper teilte MDR AKTUELL mit, die Abgeordneten in Landtag, Bundestag und Europaparlament hätten sich entschieden, sich vor allem an die eigene Mitgliedschaft zu wenden. Sie wollten zeigen, dass man zusammen halte und sich für ein sozialeres und gerechteres Land einsetze.