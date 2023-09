Sahra Wagenknecht lässt es offiziell bisher weiter offen, ob sie eine eigene Partei gründet. Dem ARD-Hauptstadtstudio sagte die Linken-Bundestagsabgeordnete, es gebe keinen neuen Stand zu dem, was sie bisher gesagt habe. Der "Bild" hatte Wagenknecht gesagt, dass die Entscheidung Ende des Jahres fallen solle. Unter Berufung auf anonyme Vertraute meldet die "Bild" hingegen, dass die Gründung bereits beschlossen sei und nach dem 8. Oktober bekannt gegeben werden soll – an diesem Tag wird in Bayern und Hessen gewählt.