Umweltschutz Neue Lkw-Maut für klimafreundlichere Logistik

Mobilitätsforscher Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung hält den Schritt für längst "überfällig", weil Lkw große Schäden an den Straßen hinterlassen würden und Betreiber an der Refinanzierung beteiligt werden müssten: "Sie sind mittlerweile viel zu schwer geworden für die Brücken." Auch seien sie inzwischen zu groß und legten zu lange Strecken zurück. Die Bemautung der Lkw müsste viel höher ausfallen, so Knie. "Natürlich würde es das Produkt teurer machen. Aber es würde auch unsere Lieferketten mal kritisch reflektieren", sagt er.