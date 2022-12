Zahlen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zeigen: Seit Jahren steigt der Anteil an Ärztinnen und Psychotherapeutinnen kontinuierlich an – im vergangenen Jahr lag er bei 49,9 Prozent, also ziemlich genau die Hälfte. In den Apotheken ist der Schnitt höher – laut Statistik-Portal Statista sind mehr als 70 Prozent Frauen. Grit Enke-Schwarze ist eine davon: Ihr gehört die Bärenapotheke in Sangerhausen in Sachsen-Anhalt. Die Debatte um den Satz "Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker" findet sie aktuell unwichtig.