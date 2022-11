Moore und Klima In Deutschland existieren Moorflächen von insgesamt

1,8 Millionen Hektar, vor allem im Alpenvorland und in

Norddeutschland. Das entspricht der Fläche von Sachsen. Mehr als 90 Prozent davon sind trockengelegt.



Kommt der Torf in diesen trockenen Mooren mit Luft in

Kontakt, wird das in Jahrtausenden gespeicherte Kohlendioxid

freigesetzt. In Deutschland sind das jedes Jahr 53 Millionen Tonnen,

was 7,5 Prozent der Gesamt-Emissionen entspricht.



Intakte Moore dagegen sind ein potenter Speicher von klimaschädlichem Kohlenstoffdioxid.