Kommentar Ein rigider Sparkurs ist alles andere als gerecht

Das war es dann wohl mit dem Industriestrompreis, dem Aufbau eines Wasserstoffnetzes, die Modernisierung maroder Bahnstrecken und den Neubau der selbigen, die Strom- und Gaspreisbremsen für Privathaushalte und Unternehmen, Industrieansiedlungen in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die deprimierende Liste ließe sich noch lange fortführen. All das steht jetzt in Frage, all das basiert auf Schuldenfinanzierung.