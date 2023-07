"2023 muss das Jahr werden, in dem wir das Selbstbestimmungsgesetz endlich beschließen", schreibt der Queer-Beauftragte Sven Lehmann in einem Blogeintrag auf seiner Website. Aktuell bittet sein Büro um Verständnis, dass Lehmann keine Auskunft über den Zeitplan des Gesetzes geben könne. Der Gesetzentwurf sei in der finalen Abstimmung. Anfang Mai dieses Jahres wurde er in die Länder- und Verbändeabstimmung eingebracht. Seitdem wurden 54 Stellungnahmen eingereicht.