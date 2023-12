André Seifert, MDR AKTUELL: Nehmen wir an, wir machen, was unser Hörer Ingo Berg sagt – und zwar nicht erst bei der nächsten Bundestagswahl, sondern sofort. Wir setzen den Bundestag anhand der Wahlergebnisse von 2021 neu zusammen. Die Sitze der sonstigen Parteien teilen wir jedoch nicht auf die anderen auf, sondern wir ignorieren sie. Das wären dann laut Wahlergebnis 8,7 Prozent, also 52 Sitze. Das hieße also: Es fielen 52 Abgeordnete weg und mit ihnen deren Diäten, Büros, Mitarbeiter und so weiter.