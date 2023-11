Das Wahlrecht von 2020 ist durch eine weitere Reform zwar weitgehend überholt. Der aktuelle Bundestag wurde aber noch auf seiner Grundlage gewählt. Sollte die Bundestagswahl in Berlin teilweise wiederholt werden, würden das somit auf der Grundlage von 2020 geschehen. In Berlin hatte es bei der Abstimmung 2021 zahlreiche Pannen gegeben. Im Dezember will das Verfassungsgericht verkünden, in wie vielen Bezirken noch einmal abgestimmt werden soll.