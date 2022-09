Energiekrise wird zur Nagelprobe für die Bundesregierung

Allerdings bleibt auch nach dem erneuten Stresstest die Frage, ob die Stromversorgung in den nächsten Monaten überhaupt durchgehend stabil ist. Die Experten sind sich da nicht sicher. Trotzdem will die Regierung die drei laufenden Kernkraftwerke runterfahren, Neckarwestheim und Isar 2 sollen in Reserve gehen, Emsland abgeschaltet werden. Ob das in der angespannten Energiesituation sinnvoll ist, bleibt umstritten. Doch die Grünen wollen unbedingt am Ziel des Atomausstiegs festhalten, gehen aber das Risiko ein, einen hohen politischen Preis zu zahlen, wenn es zu Blackouts kommen sollte. Denn dann braucht es eine Woche, bis die Atommeiler aus der Reserve geweckt werden können.