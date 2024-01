Mario Keil ist Leiter der Leipziger Rettungsleitstelle. Sie befindet sich in einem Neubau im Westen der Stadt. Wählt jemand in der Region den Notruf 112, geht sein Team ans Telefon. Die Leitstelle entscheidet dann: Wird ein Rettungswagen losgeschickt oder reicht in weniger schweren Fällen ein Bereitschaftsarzt?