Allein die Anschaffung eines RTW ist mit rund 320.000 Euro teuer. Diesen für ein Jahr zu betreiben, kostet im Durchschnitt je nach Standort zwischen 750.000 und 1,2 Millionen Euro. Sechs bis acht Jahre hält so ein Rettungswagen. Dann muss er ersetzt werden. 22.747 Rettungswagen sind aktuell in Deutschland unterwegs. Anschaffungs-Kosten dafür insgesamt: rund sieben Milliarden Euro. Je nach Kommune fallen ganz unterschiedliche Kosten pro Fahrt an. Diese liegen in Mitteldeutschland zwischen 324,01 und 971 Euro. Am Ende werden die Rettungswagen von den Krankenkassen finanziert, also von uns Beitragszahlern.