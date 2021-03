Sicherheitstipps für den Alltag Unfälle zu Hause vermeiden und im Notfall richtig handeln

Hauptinhalt

Nirgendwo passieren so viele Unfälle wie im Haushalt. Nicht selten auch beim Arbeiten im Homeoffice. Welche Gefahren in Küche, Bad und Wohnzimmer lauern, was im Notfall zu tun ist und wie Ersthelfer Leben retten, erklärt Gesundheitsexperte Dr. Thomas Dietz.