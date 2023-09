Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat sich für eine Überarbeitung der geplanten EU-Verordnung zur Halbierung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln bis 2030 ausgesprochen. Im Gespräch mit MDR AKTUELL sagte er, die Kommission habe richtige Ziele, in der Ausgestaltung gebe es aber grobe handwerkliche Fehler.

Das Problem sei, dass die EU-Mitgliedsstaaten momentan einen sehr unterschiedlichen Stand beim Einsparen von Pflanzenschutzmitteln hätten. Deutschland fange da nicht bei null an. Als Positivbeispiel nannte Özdemir das Biodiversitätsstärkungsgesetz in Baden-Württemberg. "Dort wurden die Interessen zwischen Naturschutz einerseits und Landwirtschaft andererseits sehr gut ausgeglichen", so der Minister.