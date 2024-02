Diesen leichten Zugang zu Alkohol hält Deimel für einen großen Fehler. Bei Teenagern sei die Entwicklung des Gehirns noch in vollem Gange. In den Niederlanden etwa sei Alkohol erst ab 18 Jahren verfügbar. Bis 25 müsse dort jeder einen Ausweis beim Alkoholkauf vorzeigen. So sei die Kontrolle viel besser. In vielen Ländern gebe es hochprozentige alkoholische Getränke nur in Liquor Stores, nicht wie bei uns im Supermarkt oder an der Tankstelle.