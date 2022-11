Es ist ein bisschen wie beim Mikado. Wenn man an irgendeiner Stelle vorankommen will, wackelt es anderswo bedenklich. So ähnlich ist es auch mit der gut gemeinten Idee, der Generation mehr Mitsprache zu ermöglichen, die von den jetzigen Entscheidungen der Politik am meisten betroffen ist.

Machen wir es doch einmal konkret. Der Weltklimarat IPCC hat nach der Auswertung von 6.000 Studien schon 2018 gewarnt, dass auch in Deutschland die Veränderungen direkt spürbar werden. Schon in den nächsten 20 Jahren werden mehr Niederschläge in den Alpenregionen erwartet und Trockenheit ab Franken nordwärts. Gletscher werden verschwinden und die Flusspegel ansteigen. Wissenschaftler der HafenCity Universität Hamburg haben die Auswirkungen gerade konkret sichtbar gemacht: In ihrer Simulation liegen die Altstadt von Finkenwerder, das Werksgelände von Airbus und große Teile des Alten Lands in 80 Jahren unter Wasser.