Gut 36.000 Menschen in Berlin fordern 9-Euro-Ticket

In Berlin schlossen sich mehr als 36.000 Menschen den Protesten an, wie Fridays for Future unter Berufung auf die Polizei mitteilte. Die Bewegung hatte nur 8.000 Teilnehmer erwartet. Bei einer Kundgebung nahe dem Regierungsviertel rief die Aktivistin Luisa Neubauer den Teilnehmern zu: "Wer denkt, dass es keinen Ausweg gibt, dem bleibt nur Verzweiflung. Wer weiß, dass es anders geht, der kann loslegen und handeln. Wir haben das Wissen, also legen wir los." Nötig seien 100 Milliarden Euro für "sozialen Klimaschutz" und das Neun-Euro-Ticket "für immer".

In Hamburg kamen nach Angaben der Organisatoren 19.000 vor allem junge Menschen zum Klima-Streik. Sie forderten ein Ende der fossilen Energien sowie eine "konsequente Verkehrswende". In Berlin gingen 36.000 Menschen für die Rettung der Welt auf die Straße. Bildrechte: IMAGO/Bernd Elmenthaler

In Mitteldeutschland vergleichsweise wenig Teilnehmer

In anderen deutschen Großstädten waren die Kundgebungen deutlich kleiner: In München sprach die Polizei von 6.000 Demonstrierenden in der Innenstadt, in Frankfurt waren es 1.200. In Leipzig kamen 2.500 Menschen zusammen, wie die Leipziger Gruppe auf Twitter schrieb. In Erfurt versammelten sich nach Angaben der Landespolizei etwa 300 Menschen im Stadtzentrum.

Sie prangerten die Klimakrise als eine Gerechtigkeitskrise an. Die Folgen der Erderwärmung seien in jenen Ländern am stärksten, die am wenigsten zu ihr beigetragen hätten. "Überschwemmungen, Trockenheit und Hitzewellen werden immer häufiger und verursachen unvorstellbares Leid", hieß es in einer Mitteilung.

Unterstützung aus der Wirtschaft