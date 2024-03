Doch, ja, das richtig, das ist der sogenannte verminderte Beitragssatz. Aber der gilt eben nur in ganz bestimmten Fällen. Dazu sollte man zunächst wissen: in Deutschland gab es 2022 rund 18,6 Millionen Altersrentner, so die Informationen der Deutschen Rentenversicherung, Die Zahlen für 2023 sind noch nicht raus. Und von diesen 18,6 Millionen Rentner standen rund 1,4 Millionen in einem Beschäftigungsverhältnis. Und hier wird es tatsächlich spannend.