Vor allem im Zuge der Corona-Pandemie wurde Wieler zu einem der wichtigsten Ratgeber der Politik in Gesundheitsfragen. Er stand häufig in der Öffentlichkeit und trat gemeinsam mit Lauterbach und dessen Vorgänger Jens Spahn (CDU) regelmäßig vor der Presse auf. In der Debatte um Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung vertrat Wieler eine besonders strenge Haltung, was ihm breite Kritik einbrachte, unter anderem von der FDP.