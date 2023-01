Bundesverkehrsminister Volker Wissing ist dafür, die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske im Fernverkehr noch im Februar abzuschaffen. Der FDP-Politiker sagte am Mittwochabend in der ARD, er sei sehr dafür, dass die Pflicht so schnell wie möglich falle. Wenn es nach ihm gehe, könne die Maskenpflicht schon im Februar aufgehoben werden. Sie störe nicht nur die Fahrgäste. Es sei auch für das Personal eine große Belastung, die Einhaltung zu kontrollieren. Auch der Vorsitzende der Gesundheitsminister-Konferenz, der baden-württembergische Ressortchef Manfred Lucha tritt für den Wegfall der Maskenpflicht im Fernverkehr ein. Der Grünen-Politiker sagte, Ziel sollte sein, dass es ab Februar möglichst einheitliche Regeln im ganzen Bundesgebiet gebe. Wenn die Maskenpflicht im Nahverkehr falle, sollte sie auch im Fernverkehr fallen.

Zuvor hatte bereits die Deutsche Bahn ein rasches Ende der Maskenpflicht in Fernzügen gefordert. Der Konzern teilte mit, man befürworte ein Ende der Maßnahme "schon in den kommenden Wochen". Wie im Flugzeug sollte man auch im Fernverkehr auf Freiwilligkeit setzen. Ein Flickenteppich mit unterschiedlichen Regelungen sei Fahrgästen und Mitarbeitenden immer schwerer zu vermitteln.

Bayern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein hatten die Maskenpflicht in ihren öffentlichen Verkehrsmitteln bereits abgeschafft. Sachsen will am 16. Januar, Baden-Württemberg am 31. Januar die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung kassieren. Berlin, Brandenburg, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg ziehen bis Anfang Februar nach.