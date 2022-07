Russland fährt die Gaslieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland erneut drastisch zurück. Die Durchleitungen an der Portowaja-Station würden von Mittwochmorgen an auf täglich nur noch 33 Millionen Kubikmeter Gas gekürzt, teilte der Energiekonzern Gazprom mit. Dies entspricht in etwa 20 Prozent der Kapazität der Pipeline, die derzeitigen Liefermengen erreichen rund 40 Prozent.