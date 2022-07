Prof. Joachim Ragnitz, Ifo-Institut Dresden Bildrechte: ifo Institut Niederlassung Dresden

Und auch ostdeutsche Exporte nach Russland gäbe es kaum noch, sagt Wirtschaftsexperte Ragnitz: "Der Exportanteil Sachsens liegt in der Größenordnung von einem Prozent. Das ist also ziemlich unbedeutend inzwischen. 2014 sind ja die ersten Sanktionen in Kraft getreten nach dem Einmarsch in die Krim und in die Ostukraine. Das war mit ein Grund dafür, dass die Exporte kräftig zurückgegangen sind."