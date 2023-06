Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hat sich auf Details für eine neue Form von Sammelklagen geeinigt. Die Bundestagsfraktionen der drei Parteien teilten am Donnerstag mit, Verbraucher sollten sich künftig bis zu drei Wochen nach Schluss der mündlichen Verhandlung einer sogenannten Verbandsklage anschließen können. Wirtschaftsverbände hatten auf einen deutlich früheren Zeitpunkt gedrängt.

Wie es in einem Entwurf der Regierung heißt, müssen Verbraucher ihre Ansprüche demnach spätestens bis zwei Monate nach dem ersten gerichtlichen Termin in einem Klageregister anmelden. Die Grünen betonten, es werde künftig ein Verfahren auf Augenhöhe sein und kein Kampf mehr David gegen Goliath. Die SPD-Abgeordnete Luiza Licina-Bode sprach von einem Meilenstein. Die Verbandsklage ergänzt die bestehende Musterfeststellungsklage, bei der Verbraucher Entschädigungen individuell einklagen müssen. Der Gesetzentwurf soll in der kommenden Woche vom Bundestag verabschiedet werden.