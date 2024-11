Die Schuldenbremse hat Reformbedarf. Das sieht auch Oliver Holtemöller so, Vizepräsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle. Nur die Länder zu betrachten, reiche aber nicht aus. Mit mehr Geld habe man nicht sofort die Probleme gelöst. Die Reform der Schuldenbremse könne eine Hilfestellung sein. "Man sollte davon aber nicht erwarten, dass die wesentlichen Probleme, was die Investitionstätigkeiten der öffentlichen Hand in Deutschland betrifft, damit gelöst werden", mahnt Holtemöller. Die Kommunen müssten mit einbezogen und das föderale Finanzgefüge insgesamt überarbeitet werden.