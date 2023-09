MDR AKTUELL: In Deutschland gibt es 2.800 freie Tankstellen. Wie viele verfügen über eine E-Ladesäule?

Stephan Zieger : Weniger als 100. Das ist leider so, hat aber auch seine Gründe in der Infrastruktur.

Der Bundeskanzler will Sie in die Pflicht nehmen, Tankstellen sollen E-Ladesäulen vorhalten müssen.

Die Tankstellen sind bislang auch Pachter für die Mobilität unserer Kunden und wir wollen auch bei der E-Lade-Struktur mitspielen. Wir wollen allerdings nicht die Hausaufgaben der Stromanbieter nachholen. Denn vielfach bleibt es nicht dabei, dass wir eine Schnellladesäule oder zwei aufstellen, sondern wir müssen auch regelmäßig in die Infrastruktur investieren.

Was genau fehlt denn?

Es fehlt an vielen Tankstellen tatsächlich ausreichend Strom, damit jemand auch kommen und sein Auto aufladen kann. Das hat mit der Leistungsfähigkeit des Stromnetzes zu tun, die noch nicht da angekommen ist, wo man sie für die neue Mobilitätsform, Elektromobilität, gerne sehen würde. Das heißt: Wir brauchen dickere Kabel, im Zweifelsfall müssen wir eine Trafostation errichten, damit der Strom auch wirklich an die Tankstelle kommt. Ich hatte Unternehmen, die vor der Entscheidung standen: Ich betreibe entweder meine Waschanlage, oder ich betreibe eine Ladesäule. Das heißt, es stand nur so viel Strom zur Verfügung, dass man sich entweder für ein sauberes Auto oder ein aufgeladenes Auto entscheiden musste.