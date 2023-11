Lea Bellmann arbeitet seit zweieinhalb Jahren als studentische Hilfskraft an der Technischen Universität Dresden. Zunächst gab sie Tutorien, inzwischen ist sie in der Forschung beschäftigt. Mit den Umständen ihrer Tätigkeit ist die 22-jährige Soziologin aber überhaupt nicht zufrieden: "Als ich studentische Hilfskraft wurde, dachte ich, dass das eine große Ehre ist. Ich habe aber schnell gemerkt, dass ich die Arbeit gar nicht in der vereinbarten Arbeitszeit schaffen konnte. Hinzu kamen in den vergangenen Jahren jeweils sehr kurze Arbeitsverträge." Und zwischen den Anstellungen habe sie gebangt, ob ein nächster Vertrag überhaupt komme.