Kretschmer, der momentan den Vorsitz in der Konferenz hat, sieht die ostdeutschen Länder in vielen politischen Fragen geeint. Aktuell gehe es besonders um die weitere wirtschaftlich Entwicklung. Eine Kürzung der Mittel für die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur dürfe es nicht geben. "Gerade jetzt gilt es zu investieren, um aus der konjunkturellen Delle herauszukommen", sagte Kretschmer. Im Vergleich mit den westdeutschen Ländern sei der Osten noch immer von einer kleinteiligen Unternehmenslandschaft geprägt. "Der Mittelstand ist wichtig, er ist eine tragende Säule der Wertschöpfung in den ostdeutschen Ländern." Dem stünde jedoch eine "ausufernde Bürokratie" im Wege. "Deshalb erwarten wir vom Bund, dass er sich dort für eine Entlastung kleiner und mittlerer Unternehmen von der Bürokratie einsetzt, etwa im Zusammenhang mit dem Lieferkettengesetz."