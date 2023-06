In Mitteldeutschland regt sich Widerstand gegen Pläne von Bundesfinanzminister Christian Lindner, bei der regionalen Wirtschaftsförderung zu sparen. Das von Lindner angestoßene Kürzungspaket, an dem sich alle Ressorts außer dem Verteidigungsministerium beteiligen müssen, soll nach "Spiegel"-Informationen 3,7 Milliarden Euro an Einsparungen bringen.