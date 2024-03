Rund 30 Jahre durch Höhen und Tiefen

Was einst Hans-Dietrich Genscher auf den Weg brachte, wirkt heute fast ein bisschen verloren. Genscher wollte die Achse Paris-Berlin bis nach Warschau erweitern, die deutsche Einheit als europäische Einheit denken und gestalten. 1991 wird der Gesprächskreis in Weimar gegründet, am 28. August, dem Geburtstag von Goethe, deutsches und europäisches Kulturerbe. Das Format hat nach seinem verheißungsvollen Anfang auch schwierige Zeiten erlebt. Von Balkonpolitik, schönen Bildern, wenig Taten war manches Mal die Rede.

Bildrechte: IMAGO / Political-Moments Doch es war auch das "Weimarer Dreieck", in dem sich Altkanzlerin Angela Merkel und der damalige französische Präsident Nicolas Sarkozy für einen EU-Beitritt Polens stark gemacht haben. Kurz danach folgten mit Unterbrechung viele Jahre PIS-Regierung in Polen, schwierige Jahre mit den Kaczynskis. Polen schirmt sich in dieser Zeit weiter ab und verabschiedet sich von demokratischen Grundprinzipien in den Medien und der Justiz. Protektionismus statt mehr gemeinsames Europa. Das Gesprächsformat aber hat noch Kraft, wenn man es richtig anfasst.

Scholz gerät auch in eigenen Reihen unter Druck

Krieg und Krise haben vieles verändert in Europa. Die Sorgen sind wieder nationaler geworden. Jede Regierung versucht auf ihre Weise, die Folgen des Krieges abzufedern. Dabei läuft es gerade im Motorraum der Europäischen Union nicht wirklich rund. Frankreichs Präsident Macron prescht mit einem provokanten Vorschlag vor, schließt den Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine nicht aus. Die Nato-Partner sind irritiert. Zu recht. Der deutsche Kanzler lehnt das per Videobotschaft ab. Kommunikationsprobleme zwischen Paris und Berlin.