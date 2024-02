Ukraine-News Russland warnt vor Bodentruppen für Ukraine

09:13 Uhr | China setzt "Pendeldiplomatie" zum Ukraine-Krieg fort

Chinas Sonderbeauftragter für eurasische Angelegenheiten wird in dieser Woche Russland, die Ukraine, Deutschland und die EU in Brüssel für Gespräche über den Krieg in der Ukraine besuchen. Die Reise des Gesandten Li Hui stelle "die zweite Runde der Pendeldiplomatie zur Suche nach einer politischen Lösung der Ukraine-Krise" dar, erklärte das chinesische Außenministerium. Demnach reist der Sonderbeauftragte auch nach Frankreich und Polen.

Li hatte bereits im vergangenen Jahr eine Reise unternommen, um sich als Vermittler im Konflikt zu bemühen. Damals hielt er ebenfalls Gespräche in Moskau, Kiew und einer Reihe europäischer Hauptstädte ab. China stellt sich hinsichtlich des Kriegs in der Ukraine selbst als neutrale Partei dar. Peking wurde aber für seine Weigerung kritisiert, Russland für seine Invasion in der Ukraine zu verurteilen.

08:25 Uhr | Selenskyj besucht Albanien

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu einem Besuch in Albanien eingetroffen. "Es ist eine große Ehre, Präsident Selenskyj in (der Hauptstadt) Tirana zu begrüßen", schrieb der albanische Außenminister Igli Hasani auf der Plattform X (früher Twitter). Das Nato-Land auf dem Balkan stehe "solidarisch mit der Ukraine und ihrem heldenhaften Kampf gegen die russische Aggression", fügte er hinzu.

Erwartet wird ein Gespräch Selenskyjs mit dem albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama. Bei einem Treffen der Westbalkan-Staaten, bei dem auch mit Vertretern Griechenlands und der Türkei gerechnet wird, will Rama zudem die Solidarität der gesamten Region mit der Ukraine zum Ausdruck bringen. Vor seiner Ankunft in Albanien hatte Selenskyj bereits Saudi-Arabien besucht und nach mehr als zwei Jahren russischen Angriffskriegs auch dort um Unterstützung geworben.

06:45 Uhr | Russland kritisiert Bodentruppen-Diskussion

Russland hat die Gedankenspiele um die Entsendung westlicher Bodentruppen in die Ukraine als gefährliche Entwicklung kritisiert. Dass die europäischen Verbündeten der USA eigene Streitkräfte in die Ukraine entsenden, sei lange Zeit undenkbar gewesen, werde nun aber laut diskutiert, erklärte der russische Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, in seinem Kanal im Nachrichtennetzwerk Telegram: "Die amerikanischen Kuratoren (des Kriegs) verstehen sehr wohl, wohin solche eine Entwicklung der Lage führen kann."

Die US-Regierung sei gut beraten, sich an die Grundlagen der internationalen Politik zu erinnern, sagte Antonow, "besonders angesichts der besonderen Verantwortung Russlands und der USA für die strategische Stabilität" in der Welt. Die Atommacht Russland hatte mehrfach damit gedroht, im Falle eines Angriffs alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel für die Verteidigung ihrer Interessen einzusetzen.

00:00 Uhr | Ukraine-News am Mittwoch, 28. Februar 2024

