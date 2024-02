Ein Dilemma für die CDU. Gerade in diesem Jahr, wo in Sachsen, Thüringen und Brandenburg neue Landtage gewählt werden, könnten solche Debatten über Waffenlieferungen der CDU im Osten eher schaden. Russlandfreundlich passt nicht zur DNA der Partei und russlandkritisch passt offenbar nicht zu vielen Wählern in Ostdeutschland.



Die AfD hat sich dem Wählerwillen angepasst und bedient dieses Unbehagen der Bevölkerung gegenüber dem Krieg in der Ukraine. Mal wieder ein leicht gemachter Punkt in einer wohl schwierigen Frage. Einfach, wenn man nicht regieren muss.



Eine schwammige Formulierung, wie es die Ampel-Koalition versucht hat, dürfte aber genauso wenig funktionieren. Der Krieg in der Ukraine verlangt klare Positionen. Die Menschen in der Ukraine brauchen nach zwei Jahren Tod, Folter und Zerstörung mehr Unterstützung denn je. Und es wird die Politik in Deutschland noch oft vor unangenehme Entscheidungen stellen.