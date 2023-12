Als kurz danach der Nachrichtenkanal TVP Info abgeschaltet wurde, verließen die PiS-treuen Fernsehmacher ihre Redaktionsräume und zogen zum privaten, politisch rechts stehenden Fernsehsender Republika um. Dort protestierten sie gegen das "Attentat" auf TVP und sendeten ihre "Nachrichtensendungen" weiter, die auf YouTube und bei Republika zu sehen waren. Im TVP-Gebäude waren inzwischen mehrere Polizisten im Einsatz, die unter anderem die Eingänge zu Regieräumen bewachten. Die Polizei wurde laut Medienberichten von beiden Seiten des Konflikts gerufen. Bildrechte: IMAGO / newspix

Eine Sanierung der öffentlich-rechtlichen Medien, die in den beiden letzten Wahlperioden vom Staat finanziert und von der PiS-Regierung gesteuert wurden, steht ganz oben auf der Agenda des neuen Regierungschefs Donald Tusk. Die Tatsache, dass sie aufgrund einer Parlamentsresolution, die eigentlich kein bindender Rechtsakt ist, und nicht auf dem regulären Weg eines Gesetzes eingeleitet wird, ist unter Politikern und Juristen allerdings umstritten.

Grund für dieses Vorgehen ist die Haltung von Präsidenten Andrzej Duda, der die PiS-Partei offen unterstützt und nach deren Wahlniederlage angekündigt hat, von seinem Vetorecht künftig regen Gebrauch zu machen. Deshalb versucht die neue Regierung, die Reform auf der Grundlage bereits existierender Gesetze durchzuführen. Bei TVP bietet sich das Gesellschaftsrecht an, da der Sender formell eine Aktiengesellschaft ist, die sich zu 100 Prozent in Staatseigentum befindet. "Moralisch" flankiert wird das durch die besagte Parlamentsresolution, die der Präsident nicht kassieren kann, weil sich sein Vetorecht nur auf Gesetze bezieht, nicht aber auf Parlamentsresolutionen. Bildrechte: picture alliance/dpa/PAP | Wojciech Olkusnik

Dass die PiS-Politiker jetzt von einem Staatsstreich sprechen und vorgeblich die "Freiheit der Medien" verteidigen wollen, hält der Jurist Michał Wawrykiewicz für die reinste Heuchlerei. Der Mitbegründer der Initiative "Freie Gerichte" hat sich in den acht Jahren der PiS-Regierung stark für die Unabhängigkeit der Justiz und der Medien eingesetzt. Jetzt spricht er von einem "moralischen Recht" der neuen Regierung, die Parteipropaganda bei TVP durch unabhängigen Journalismus zu ersetzen. "In den vergangenen Jahren hatten wir mit einer Hasssprache zu tun, das Fernsehen hat die PiS nur glorifiziert und jeden Opponenten verbal vernichtet", sagt er.

Was die rechtliche Grundlage das Vorgehen der Regierung angeht, hat er keine Zweifel: "Der Staat ist der einzige Eigentümer der öffentlich-rechtlichen Medien in Polen. Der Kultusminister hat auf Grundlage des Gesellschaftsrechts gehandelt und von seinem Recht als Eigentümer Gebrauch gemacht", meint der Jurist zur Neubesetzung der Aufsichtsräte. Er ist aber sicher, dass viele diesen Weg in Frage stellen werden und hält Gerichtsprozesse für möglich. Bildrechte: imago images/Eastnews

Die heftige Reaktion der PiS zeigt, welche enorme Wichtigkeit das Staatsfernsehen für sie hat. Ohne dieses Medium stehen ihr nur kleinere Privatsender mit geringer Reichweite zur Verfügung, die nur im Internet oder über Kabel zu empfangen sind. Auch für die Tusk-Regierung spielt das Fernsehen eine große Rolle – sie kann es sich nicht leisten, dass die vielen nötigen und äußerst schwierigen Reformen nach acht Jahren PiS an der Macht durch Lügen und Hetze eines Mediums torpediert werden könnten, die für viele Menschen gerade im ländlichen Raum nach wie vor die Informationsquelle Nummer eins ist – und oft die einzige überhaupt. Tusk kündigte schon im Wahlkampf an, dass TVP in Zukunft unparteiisch und unabhängig berichten wird. Man kann nur hoffen, dass es auch so wird. Bildrechte: IMAGO / newspix

Dass Politiker öffentlich-rechtliche Medien zu beeinflussen versuchen, ist in Polen nichts Neues. Allerdings war keiner der Machtwechsel dort so hart und brutal wie die Neuausrichtung unter der PiS. Zwar hat es auch früher Versuche gegeben, unbequeme Journalisten mundtot zu machen. Das geschah allerdings nicht durch Entlassung, sondern durch die Versetzung in andere Positionen und die Beauftragung mit neuen Aufgaben – ein Mechanismus, der in vielen Firmen bekannt ist. Der Vorstand von TVP wurde zwar mit Personen aus der Politik besetzt, die allerdings unterschiedlichen Parteien nahestanden. Das schuf eine Art politisches Gleichgewicht. Auch wenn die Tatsache, dass es diesen politischen Einfluss überhaupt gab, schon immer für Kritik sorgte, kam es nie zu einer Situation, in der eine einzige Partei den ganzen Sender komplett vereinnahmte.

Dies änderte sich 2015, als die PiS an die Macht kam. Der Vorstand wurde auf eine einzige Person reduziert: den bekannten früheren PiS-Politiker Jacek Kurski. Journalisten, die sich entschieden haben, mitzuspielen, wurden de facto zu Propagandisten, die in ihren Sendungen die politischen Gegner der Regierung ohne Pardon angegriffen und die PiS unverschämt priesen. Symbolisch wurde ein Interview, in dem die Moderatorin der Hauptnachrichtensendung, Danuta Holecka, Präsident Andrzej Duda, der sich damals um eine Wiederwahl für seine zweite Amtszeit bewarb, fragte: "Was können wir noch tun, damit Sie gewinnen?" Bildrechte: IMAGO / newspix

Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die Regierung Tusk der Versuchung widerstehen kann, die Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien nach ihren Vorstellungen zu beeinflussen und kritische Berichterstattung zu unterdrücken. Das erwarten die meisten der über elf Millionen Polen, die sich bei der letzten Parlamentswahl für den links-liberalen Wandel in Polen entschieden haben.

Unsere Autorin Monika Sieradzka