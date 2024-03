Ukraine-News Mehrheit stützt Scholz-Nein zu Taurus-Lieferungen

18:40 Uhr | Schweden offiziell Nato-Mitglied

Schweden ist nach einer fast zweijährigen Hängepartie Mitglied der Nato. Das Verteidigungsbündnis nahm das skandinavische EU-Land am Donnerstag offiziell auf. Die Nato besteht damit künftig aus 32 Alliierten - das sind doppelt so viele wie zu Zeiten des Kalten Krieges. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach von einem "historischen Tag". Nach mehr als 200 Jahren der Blockfreiheit genieße Schweden nun den gemäß Artikel 5 gewährten Schutz, "die ultimative Garantie für die Freiheit und Sicherheit der Alliierten". Zugleich mache der Beitritt Schwedens auch die Nato stärker. Das Land verfüge über leistungsfähige Streitkräfte und eine erstklassige Verteidigungsindustrie.

18:00 Uhr | Mehrheit stützt Nein von Scholz zu Taurus-Lieferung

In der Frage von Taurus-Lieferungen an die Ukraine stellt sich die Mehrheit der Deutschen einer Umfrage zufolge hinter die Position von Kanzler Olaf Scholz. 61 Prozent der Befragten sprachen sich in einer Erhebung des ARD-Deutschlandtrends gegen die Abgabe der Marschflugkörper an die Ukraine aus. Dem Deutschlandtrend zufolge waren nur 29 Prozent für eine Ausrüstung der Ukraine mit dem Waffensystem. Das Nein zieht sich demnach durch die Anhängerschaft fast aller Parteien - mit Ausnahme von Grünen und FDP. Insgesamt fällt die Ablehnung sogar noch größer aus als im August 2023.



Die Sorge, dass Deutschland direkt in den Krieg hineingezogen werden könnte, teilen aktuell 62 Prozent der Befragten. Offen zeigen sie sich für größere Verteidigungsanstrengungen: 74 Prozent stützen die Ausgabe von mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts dafür.

16:28 Uhr | Bund: Vorerst keine Enteignung der Rosneft-Anteile an Raffinerie PCK

Der Bund verzichtet vorerst auf eine Enteignung der Anteile des russischen Staatskonzerns Rosneft an drei deutschen Raffinerien und verlängert stattdessen die Treuhand-Verwaltung um weitere sechs Monate. Dies teilte das Wirtschaftsministerium in Berlin mit. Ziel ist, dass Rosneft seine Anteile freiwillig verkauft - insbesondere die Mehrheit an der Großraffinerie PCK in Schwedt, die Millionen Menschen im Nordosten mit Benzin, Diesel und Kerosin versorgt.



Zwei deutsche Töchter des russischen Staatskonzerns Rosneft besitzen eine Mehrheit von 54 Prozent an der riesigen Industrieanlage in Schwedt. Minderheitsanteile hat Rosneft zudem an zwei weiteren Raffinerien in Baden-Württemberg und Bayern. Insgesamt kontrolliert der russische Konzern damit etwa zwölf Prozent der deutschen Kapazität zur Erdölverarbeitung.

15:46 Uhr | Union will erneut Antrag zu Taurus-Lieferung in die Ukraine einbringen

Die Union will erneut einen Antrag über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine in den Bundestag einbringen. Die CDU/CSU-Fraktion werde diese Frage in der kommenden Sitzungswoche zur namentlichen Abstimmung stellen, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frei der "Rheinischen Post". In dem Papier wird die Bundesregierung aufgefordert, "endlich unverzüglich" der ukrainischen Bitte nach Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern nachzukommen, wie die "Rheinische Post" aus der Vorlage zitiert.



Die Union hatte zuletzt Ende Februar die Lieferung von Taurus an die Ukraine zur Abstimmung gestellt. Der Antrag wurde klar abgelehnt, allerdings stimmte aus der Ampel-Koalition die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann dafür.

13:51 Uhr | Brand in russischer Militärakademie

In einer Militärakademie in der südwestrussischen Stadt Kasan ist Medienberichten zufolge ein Feuer ausgebrochen. Betroffen sei die Kaserne, die zu der militärischen Ausbildungsstätte gehöre, berichten staatliche russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Rettungsdienste. In der Akademie werden demnach Panzerkommandanten und -besatzungen ausgebildet. Im Messenger Telegram war ein Video zu sehen, das Rauchschwaden über dem Gelände zeigen soll. Das Ausmaß der Schäden ist bislang nicht bekannt.

Update 13:37 Uhr | Nato-Partner beginnen Manöver "Nordic Response 2024"