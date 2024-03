Düvell sagte MDR AKTUELL, man müsse damit rechnen, dass in einem solchen Fall zwischen 1,5 und 3 Millionen Ukrainer nach Deutschland kämen. Der Migrationsforscher kritisierte, dass die Politik hierzulande auf ein solches Szenario überhaupt nicht vorbereitet sei. Eine so hohe Zahl an geflüchteten Menschen könne man nur durch Ausnahmeregelungen bewältigen, wie etwa die Errichtung großer Camps, die Beschlagnahmung von Wohnraum oder die Zwangsunterbringung in Hotels.