13:05 Uhr | Ukraine fordert UN-Friedenstruppen für AKW Saporischschja

Die Ukraine appelliert an die Vereinten Nationen, auch ohne Abmachung mit Russland Blauhelme zum Schutz des Atomkraftwerks Saporischschja zu entsenden. Bislang habe es bei den Bemühungen der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, eine Schutzzone rund um das AKW einzurichten, keine Fortschritte gegeben, sagte der Chef des ukrainischen Versorgers Energoatom, Petro Kotin, am Mittwoch.

Die Ukraine fordert bereits seit September UN-Friedenstruppen für das AKW. Bedingung bislang war jedoch eine Vereinbarung mit Russland zur Einrichtung einer Schutzzone rund um das AKW. IAEA-Chef Rafael Grossi hatte sich zuversichtlich gezeigt, eine Einigung zwischen Russland und der Ukraine vermitteln zu können.

12:26 Uhr | Caritas erwartet neue Flüchtlingsbewegung aus Ukraine

Die katholische Hilfsorganisation Caritas International erwartet eine neue Flüchtlingsbewegung im Ukrainekrieg. "Wenn die Infrastruktur weiter zerstört wird und die Temperaturen sinken, werden die Menschen in einigen Bereichen keine andere Wahl haben, als zu gehen", sagte Ukraine-Teamchef Gernot Krauß der Deutschen Presse-Agentur in Freiburg. "Wir rechnen damit, dass es wieder eine Welle geben wird."

Der UNO-Flüchtlingshilfe zufolge leben fast 8 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer als Flüchtlinge in europäischen Ländern. Mehr als 6,5 Millionen seien Vertriebene im eigenen Land.

10:38 Uhr | Rüstungsexporte für mehr als zwei Milliarden Euro 2022 an Ukraine genehmigt

Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr Genehmigungen für deutsche Rüstungsexporte im Gesamtwert von 8,36 Milliarden Euro erteilt. Das gab das Bundeswirtschaftsministerium bekannt. Allein Genehmigungen im Umfang von 2,24 Milliarden Euro entfielen demnach auf Lieferungen an die Ukraine, um das Land gegen den russischen Angriffskrieg zu unterstützen.



Zudem habe es Genehmigungen von insgesamt 5,1 Milliarden Euro an EU-, Nato- und gleichgestellte Staaten gegeben. Dazu zählen Japan, die Schweiz, Australien und Neuseeland. Die Exporte in sogenannte Drittländer abgesehen von der Ukraine wurden mit rund einer Milliarde Euro angegeben. Im Jahr 2021 hatte das Gesamtvolumen für deutsche Rüstungsexporte 9,35 Milliarden Euro betragen.

08:49 Uhr | Krim: Russische Flugabwehr schießt Drohnen ab

Die russische Flugabwehr hat nach offiziellen Angaben einen Drohnenangriff auf die annektierte Halbinsel Krim abgewehrt. Der Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew schrieb auf Telegram, die Flugabwehrsysteme hätten am Morgen zwei unbemannte Flugobjekte über dem Meer in der Nähe von Belbek abgeschossen. Belbek ist ein russischer Militärflugplatz, der nach Beginn des Krieges in der Ukraine bereits mehrfach von der ukrainischen Armee attackiert wurde.



Zuvor hatten Medien und Anwohner in sozialen Netzwerken über Explosionsgeräusche aus der Richtung des Flughafens Belbek berichtet. Russland versorgt seine Besatzungstruppen im Süden der Ukraine vor allem über die seit 2014 besetzte Krim.

00:02 Uhr | Russland nennt höhere Todeszahl nach Raketenbeschuss und räumt Fehler ein

Nach den ukrainischen Angriffen auf eine russische Militärunterkunft in Makijiwka im Gebiet Donezk hat das Verteidigungsministerium in Moskau die Zahl der getöteten eigenen Soldaten um mehr als 20 auf 89 nach oben korrigiert. Die Männer und auch der stellvertretende Kommandeur seien nach dem Raketenschlag in der Neujahrsnacht in den Trümmern des eingestürzten Gebäudes aus Stahlbeton gefunden worden, teilte Generalleutnant Sergej Sewrjukow in Moskau mit. Zuvor war von 63 Toten die Rede gewesen. Die Ukraine hatte die Unterkunft mit dem US-amerikanischen Mehrfachraketenwerfer Himars beschossen.