Zum Auftakt von Klima-Beratungen in Bonn hat Patricia Espinosa, Chefin des UN-Klimaschutzsekretariates UNFCCC, zur internationalen Zusammenarbeit aufgerufen. Gerade in schwierigen und herausfordernden Zeiten gelte es, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Die Welt befinde sich aufgrund der Arbeit des UNFCCC sowie durch internationale Abkommen in einer besseren Position als noch vor einigen Jahren. "Wegen der Zusammenarbeit. Wegen des Multilateralismus. Wegen Ihnen", sagte Espinosa an die Delegierten gerichtet.