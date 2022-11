Union gegen Ampelplan für Bürgergeld Merz will erstmal nur Hartz-IV-Erhöhung

Merz betonte, die Union sei bereit, zum 1. Januar höhere Hartz-IV-Sätze zu beschließen. Er hielt aber an der Kritik an den geplanten Lockerungen der Auflagen für Langzeitarbeitslose fest. In den ARD-Tagesthemen erklärte er, viele Fachleute und kommunale Spitzenverbände lehnten das Bürgergeld als den falschen Weg ab. Die geplanten Karenzzeiten und Schonvermögen seien zu großzügig. Die von der Ampel angekündigten Nachbesserungen dazu reichten nicht aus. Ähnlich hatte sich auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer geäußert.