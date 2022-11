Ungeachtet der angedrohten Blockade des geplanten Bürgergelds durch die Union im Bundesrat rechnet Bundeskanzler Olaf Scholz weiter mit dem Start des Vorhabens zum 1. Januar 2023. Der SPD-Politiker sagte beim Debattenkonvent seiner Partei, er sei sehr froh, dass das Bürgergeld "aller Voraussicht nach zum Jahreswechsel" komme. Dafür müssten nun die notwendigen Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat zustandekommen. "Ich glaube schon, dass man da Zuversicht haben kann", sagte Scholz.

Kretschmer: "Bürgergeld in jetziger Form ist ein Fehler." Bildrechte: dpa

Trotz der jüngsten Zugeständnisse seitens der Ampel-Koalitionäre zeichnete sich zuletzt keine Lösung im Streit mit der Union ab. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer bezeichnete auf dem CDU-Landesparteitag in Schkeuditz am Sonnabend das "Bürgergeld in der jetzigen Form" als einen "Fehler". Deswegen könne der Freistaat Sachsen dem auch nicht zustimmen. Ein Alleinverdiener mit einem Lohn von 2.500 Euro brutto komme unterm Strich nur auf wenig mehr, als wenn er Bürgergeld beziehen würde, rechnete Kretschmer vor: "Entschuldigung, aber das geht doch nicht. Nein, das ist der falsche Weg."