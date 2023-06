Gegen Fachkräftemangel Sind die Studienordnungen noch zeitgemäß?

In Sachsen ist jetzt Bewegung in die Sache gekommen. Der Landtag hat gerade erst das Hochschulgesetz geändert. Auch die Forderung der sächsischen Studierendenschaft nach mehr Milde in puncto Prüfungsversuchen spielt darin eine Rolle. Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow erklärt: "Hinsichtlich der Prüfungsversuche gibt es im neuen Hochschulgesetz die Möglichkeit, in Experimentierklauseln mal zu probieren: Hier kann man mal eine Prüfung etwas freier gestalten, so dass man noch einen zusätzlichen Versuch hat." Das bedeute: "Die Hochschulen könnten in der Freiheit, die sie haben, das Prüfungsverfahren selbst ausgestalten", erklärt Gemkow.