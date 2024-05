Macron betont Sicherheit Europas durch Frieden in der Ukraine

Begeisterung bei den Zuhörern - Macron beginnt auf Deutsch

Besuch in Sachsen startet mit Empfang auf Schloss Moritzburg.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat in seiner Rede auf dem Neumarkt vor der Dresdner Frauenkirche zur Stärkung der Demokratie aufgerufen. Europa könne sterben, "wenn wir die falschen Entscheidungen treffen", so der Präsident. Frieden, Wohlstand und Demokratie stünden auf dem Spiel. Alle europäischen Bürger könnten Verantwortung übernehmen, auch für die kommenden Generationen. Nur gemeinsam könne man die Herausforderungen meistern, so Macron.

"In der Ukraine steht die Sicherheit Europas auf dem Spiel"

Macron bekräftigte in seiner Rede, dass die Europäer die Ukraine so lange wie nötig unterstützen müssten. Was in der Ukraine auf dem Spiel stehe, sei die Sicherheit Europas. Auch Deutschland oder Frankreich seien nicht mehr sicher, wenn in der Ukraine das Recht des Stärkeren siegen sollte.

Es gehe in der Ukraine "um unseren Frieden und unsere Sicherheit", sagte Macron und ergänzte, man führe keinen Krieg gegen das russische Volk. Man könne aber nicht zulassen, dass ein autoritäres, revisionistisches Regime wie das in Moskau Europa bedrohe. Die Europäische Union erlebe derzeit einen entscheidenden Moment. Sie könne sterben, "wenn wir die falschen Entscheidungen treffen", sagte der Präsident.

Macron forderte eine gemeinsame Sicherheitsstruktur für die EU. Die Einigung Europas werde erst mit einer gemeinsamen Verteidigung vollzogen sein. Dafür sei neues Sicherheitskonzept nötig.

Begeisterung bei den Zuhörern

Bildrechte: picture alliance/dpa/Sebastian Kahnert Macron hatte seine Europarede in Dresden auf Deutsch begonnen und damit tosenden Jubel ausgelöst. "Heute als erster französischer Präsident seit der Wiedervereinigung hier in Dresden vor Ihnen zu sprechen, ehrt mich ( ... ) ganz besonders. Es berührt mich sehr", sagte der Präsident.



Macron betonte, es sei für ihn eine Ehre, in Dresden zu sprechen. Es sei eine Ehre für ihn als Franzose und Freund von Deutschland, aber auch als überzeugter Europäer.

