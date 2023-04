Die Landtagsabgeordnete Anja Schneider (CDU) will den Lehrermangel in Sachsen-Anhalt maßgeblich aus ihrem Wahlkreis Dessau-Roßlau heraus verringern. Sie wirbt aktuell auf Landesebene für ein innovatives Studienmodell, das am Dessauer Campus der Hochschule Anhalt entwickelt wurde. Damit könnten auch an Fachhochschulen künftig Lehrer ausgebildet werden. Für das vorgeschlagene Studium bräuchten Bewerberinnen und Bewerber laut Konzept nicht einmal zwingend Abitur.

Die Idee polarisiert und könnte eine Kontroverse innerhalb der Regierungskoalition auslösen. Bislang ist die Lehrerausbildung den Universitäten in Halle und Magdeburg vorbehalten – und geht es nach Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) soll das mit wenigen Ausnahmen auch so bleiben.

Duales Studium: Von Beginn an Praxis an Partnerschulen

Über das "Dessau-Roßlauer Modell" hatte zuerst die Mitteldeutsche Zeitung (€) berichtet. Im Kern geht es um ein duales Pädagogik-Studium auf Fachhochschulebene, bei dem die Studentinnen und Studenten gleich von Beginn an Praxiseinsätze an Partnerschulen absolvieren. Dort sollen die angehenden Lehrer nach und nach immer mehr Verantwortung übernehmen und so zugleich die Personalsituation vor Ort verbessern. Die Partnerschulen werden zuvor bereits in die Auswahl der Bewerber einbezogen.

Es geht darum, Menschen für den Beruf zuzulassen, die dafür brennen. Anja Schneider CDU-Landtagsabgeordnete