Wiederaufbau mitten im Krieg – geht das überhaupt? Wo jetzt noch Häuser brennen und Menschen sterben, soll künftig neues entstehen. Was vielleicht weit weg und weltfremd erscheint, hat, wie ich finde, seine Berechtigung. Das macht den Menschen in der Ukraine Hoffnung. Es stärkt die ohnehin schon am Boden liegende Wirtschaft und es zeigt den Kriegskritikern hierzulande, dass mehr getan wird, als nur Waffen zu liefern.