Stefan Hartmann, Parteichef der Linken in Sachsen Bildrechte: dpa

Wagenknecht erklärte, sie habe sich über die Reaktionen der Parteiführung gewundert. Die Linke vertrete ganz klar die Position, dass sie Wirtschaftssanktionen ablehne. Und das gelte umso mehr, wenn sie der eigenen Wirtschaft deutlich stärker schadeten. Auch Bundeskanzler Scholz habe in der Generaldebatte im März das Versprechen abgegeben, dass es keine Sanktionen geben werde, die Deutschland mehr schadeten als Russland. "Insoweit ist diese Diskussion eigentlich ziemlich schräg."



Der Auftritt und die Rechtfertigungen Wagenknechts sorgen in ihrer Partei für anhaltenden Streit bis hinunter in die Landesverbände. Sachsens Parteichef Stefan Hartmann legt Wagenknecht im Interview mit MDR AKTUELL am Dienstag den Rückzug aus der Linken nahe. Zwar verbiete ein Parteitagsbeschluss niemandem, anderer Meinung zu sein. Aber: "Alle müssen sich fragen, ob das, was man demokratisch miteinander verabredet, auch das ist, was ich will. Und wenn das jemand nicht mehr mittragen will, muss der die Konsequenzen ziehen."